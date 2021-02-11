歐聯抽籤｜曼城分組賽大戰PSG 美斯或與C朗再相逢 (附分組名單） (02:11)

今季歐聯分組賽於土耳其伊斯坦布爾抽籤，32隊分成8組，由車路士名宿艾辛及伊雲奴域以嘉賓身分抽籤。上季歐聯亞軍曼城在A組遇上今夏得到多名巨星加盟的PSG，成為今屆分組賽最矚目大戰，同組還有德甲的RB萊比錫及比利時球隊布魯日；巴塞隆拿及祖雲達斯上屆被編在G組，已讓美斯與C朗狹路相逢，而美斯亦將遇上昔日恩師兼曼城領隊哥迪奧拿。

巴塞隆拿亦會與曼聯分途上演「復仇之戰」，巴塞隆拿在前屆歐聯8強以2：8被拜仁慕尼黑血洗，現於E組再次相遇；曼聯於上屆歐霸盃決賽對維拉利爾戰至互射12碼飲恨，兩隊如今在F組重遇，合演上屆歐霸決賽「翻版」。

至於上屆歐聯各大獎項，冠軍車路士成大贏家，中場佐真奴費路榮獲年度最佳球員，杜曹成為最佳教練，艾度亞文迪及尼高路簡迪分別奪得最佳門將及中場獎項；曼城的魯賓戴亞斯及多蒙特的艾寧夏蘭特則當選最佳後衛及前鋒。

歐聯分組賽抽籤結果

A組：曼城、巴黎聖日耳門、RB萊比錫、布魯日

B組：馬德里體育會、利物浦、波圖、AC米蘭

C組：士砵亭、多蒙特、阿積士、比錫達斯

D組：國際米蘭、皇家馬德里、薩克達、舒列夫

E組：拜仁慕尼黑、巴塞隆拿、賓菲加、基輔戴拿模

F組：維拉利爾、曼聯、阿特蘭大、年青人

G組：里爾、西維爾、薩爾斯堡、禾夫斯堡

H組：車路士、祖雲達斯、辛尼特、馬模

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