東京殘奧｜49歲新丁危家銓出戰複合弓個人賽 劍后余翠怡放眼團體賽(附賽程) (00:12)

港台電視32台早上08：00及下午14：00直播、開電視77台/有線601、661台下午16：00直播

危家銓於13年前在地鐵站候車時，遭一名精神病患者推落路軌，走出鬼門關後因右腿骨被輾碎而需要切除，自此裝上義肢續追運動樂趣。他在10年前接觸射箭，將於香港時間今午1時首於殘奧登場，出戰男子複合弓公開組個人排名賽，他自覺有信心放下「新丁」的壓力：「一定會有緊張情緒，因為比賽與練習不同，會有攝錄機追蹤動作，增加射手的壓力，但教練有為我模擬賽場，有信心可以盡快適應。」

而輪椅劍擊港隊昨日雖失落首個衝牌機會，但3名女將余翠怡、吳舒婷及鍾婉萍，今日仍會合體轉戰女子重劍團體賽，續爭取為港開齋。昨在個人賽8強止步的余翠怡，表示會收拾心情全力出戰團體賽：「小組賽開局時狀態其實不錯，但8強時未能打出戰術部署，心態有點患得患失。輸了當然失望，特別是今屆設直播，很希望晉級到較後階段，讓更多港人看到我們比賽，認識殘奧。現在會收拾心情準備團體賽，希望香港市民繼續支持港隊。」

港隊今日賽程

時間 項目 港將

早上08：12 男子S14級200米自由泳初賽 鄧韋樂

早上08：20 女子S14級200米自由泳初賽 陳睿琳

早上08：30 輪椅劍擊女子重劍團體賽小組賽 吳舒婷、余翠怡、鍾婉萍

早上11：20 乒乓球女子TT11級單打小組賽 吳玫薈、王婷莛

下午13：00 射箭男子複合弓公開組個人賽排名賽 危家銓

下午14：00 輪椅劍擊女子重劍團體賽4強* 吳舒婷、余翠怡、鍾婉萍

下午16：28 男子S14級200米自由泳決賽* 鄧韋樂

下午16：30 輪椅劍擊女子重劍團體賽銅牌賽* 吳舒婷、余翠怡、鍾婉萍

下午16：35 女子S14級200米自由泳決賽* 陳睿琳

下午16：38 馬術混合I級盛裝舞步個人賽 謝佩婷

晚上午18：30 輪椅劍擊女子重劍團體賽決賽* 吳舒婷、余翠怡、鍾婉萍

晚上19：28 馬術混合III級盛裝舞步個人賽 鍾美娟

註：為香港時間；*為若晉級

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