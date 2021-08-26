英超｜哥迪奧拿2023年或離曼城 下站冀教國家隊 傳C朗獲藍月招手 (19:34)

哥迪奧拿將於2022/23年球季結束後約滿曼城，50歲的他接受巴西金融服務公司XP Investimentos訪問時說：「領軍曼城7年後，我想是時候休息一下，評估未來的發展方向，向其他教練學習。我會喜歡執教一支國家隊，不論是南美抑或歐洲球隊，我希望得到世界盃、歐洲或美洲國家盃的帶兵經驗。」這個西班牙籍名帥又打趣稱難以入主巴西隊，事關「這是一支不會由外國人執教的國家隊」。

哥帥於2008年開始頂級球會教練生涯，先後帶領巴塞隆拿、拜仁慕尼黑和曼城各三度揚威聯賽，卻只曾率領「地上最強」在2009和2011年在歐聯封王，上季帶領曼城在決賽不敵車路士功虧一簣。英國傳媒預言2023/24年球季的曼城新帥候選人，將不離車路士的杜曹、拜仁的拿高斯文、利物浦的高普、皇家馬德里的安察洛堤及巴黎聖日耳門（PSG）的普捷天奴。

哥帥與曼城分道揚鑣尚有一段時間，他目下最要緊的工作應是在羅致哈利卡尼觸礁後，須從速添入中鋒，C朗盛傳已成為下個目標。據報曼城不欲向祖雲達斯支付轉會費約2500萬鎊（約2.7億港元），因而向與祖雲尚有1年合約的C朗，開出周薪23萬鎊和兩年合約的條件，而C朗經理人佐治文迪斯會前往都靈，相信與目前周薪30萬鎊（321萬港元）的C朗轉會機會有關。

C朗於2003至2009年效力曼聯，轉投皇家馬德里後，在2013年強調加盟曼城是「極度困難的事情」；又於2015年表示，「去卡塔爾比曼城賺錢更多」。據報祖雲已準備進入「後C朗時代」，取代人選是PSG的莫路伊卡迪、愛華頓的摩斯堅恩或皇馬的盧卡祖域等。

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