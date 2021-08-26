全運｜粵港澳勢承辦2025年全運 港學者相信啟德體育園區可成主場館 (18:26)

國務院辦公廳於8月21日刊出文件，表示收到《關於廣東、香港、澳門承辦第十五屆全國運動會的請示》，經國務院領導批准後回覆，同意三地承辦2025年全國運動會，當中提及籌備及舉辦經費，主要由廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府自籌，中央財政給予一次性定額補助。信件亦寫道，辦賽要求包括充分利用現有場館設施，以及做好疫情防控工作。

香港浸會大學社會科學院副院長兼體育、運動及健康學系教授鍾伯光，今日回覆本報查詢時提及啟德體育園區，相信適合籌辦賽事：「主場除了可辦足球項目，亦設有副場，符合田徑項目要求，甚至可以成為主場館，而城門河可辦賽艇項目，香港大球場亦可以舉辦欖球賽，相信若與廣東及澳門合辦，足夠應付全運需求。」

他又期望一旦成事，能帶動香港體育與旅遊發展，促進體育成為一項產業。香港於2009年主辦東亞運，之後一直未有再辦大型運動會，而啟德體育園預料在2023年底落成。體育專員楊德強於東京奧運閉幕翌日隨隊返港，當時表示興建園區原本受疫情影響，但已努力追回進度，預計可按計劃完成。

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