英聯盃｜阿迪達喜見奧巴美揚染疫後「翻生」 帽子戲法助阿仙奴大勝開齋 (16:21)

奧巴美揚因季前確診須隔離，錯過英超開咧戰作客以0：2敗走「升班馬」賓福特一仗，次輪後備復出，但阿仙奴仍在主場吞車路士兩蛋，賽後排尾二。兵工廠此役大打翻身仗，憑奧巴美揚分別在17和45分鐘「執雞」，又於62分鐘獲美蘭尼爾斯助攻完成帽子戲法，加上尼高拉斯比比、布卡約沙卡及染疫痊癒的拿卡錫迪建功，向西布朗派6蛋。阿仙奴新兵中場馬田奧迪加特此役擔正及交出美妙助攻。值得一提的是，今季降落英冠的西布朗在聯賽首4戰3勝1和排次席，此役收起上仗11名正選球員，披甲球員有5人「地標」。

面對殘陣的西布朗終開齋，阿迪達仍認為賽果帶來正面效果：「當你輸波後，必須要做的是盡快打勝仗。是役賽果已為我們帶來信心。」他又提及從染疫後回歸的奧巴道：「他上仗比賽了一些時間，今次獨取3球有利他增強自信。明顯地，他很開心，需要與家人、朋友和球迷聯繫，這可從他賽後與人們的互動中得知。總的來說，我認為今晚獲得非常積極的效果。」次圈另外兩場比賽方面，修咸頓作客以8：0狂勝紐波特郡，般尼作客與紐卡素互交白卷後，以互射12碼4：3勝出。

阿仙奴在聯賽盃第3圈抽好籤，將迎戰英甲的AFC溫布頓；而英超對碰戲碼有曼聯對韋斯咸、車路士對阿士東維拉、諾域治對利物浦及狼隊對熱刺。

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