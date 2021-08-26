港超｜足總落實新季維持8隊 青年新軍增5超齡名額 (14:46)

今季港超預定下月18日開鑼，縱有愉園及天水圍飛馬退出，但足總繼早前落實上季港甲冠軍港會升班後，行政總裁譚秋朗在今日特別會議後表示，足總董事會一致通過籌辦第8支港超隊，球隊將有23至24人，如此前所說以U23球員為主，最終方案會增加有港超經驗的5名23歲以上球員：「這個方案是一舉兩得，既能幫助現在失業的23歲以上球員，他們亦可以經驗球員協助小將成長。組軍初衷是培育青年球員，球隊每場比賽會限3名23歲以上球員上陣，助小將備戰10月底在日本舉行的U23亞洲盃外圍賽。」

譚秋朗強調，新增的青年隊並非參賽一季就結束，而是「可延續的中線發展」：「未來3年一定繼續有，但日後若有更多球隊願意升超時，令港超有一定隊數時，到時再判斷如何處理這支球隊。」他補充，組隊形式為申請新會籍，強調會按程序申請成為足總會員：「有別其他港超球會要求有青訓梯隊和計劃，這支球隊獲豁免不用籌備梯隊。」他補充，新球隊已物色一定數量的U23球員，部分是港足U23成員，5名「超齡球員」將由足總挑選。

傑志會長伍健昨提及，有菁英盃情况下，各港超隊難以借出有實力的小將。此外，這支新球隊只得5個超齡名額，亦未足以接收仍未落班的23歲以上失業球員。譚秋朗說，將於下周舉行會議與港超各隊討論，屆時會再公布更多詳情，包括隊名及教練成員。球圈盛傳這支青年新軍由足總教練張健峰帶隊，他最近已向各港超隊借兵，球員傳有仍未有落班的港足U23集訓成員，包括門將謝家榮、黎培基及張俊軒等。此外，譚秋朗確定，疫情影響球市下，未來2至3季港超暫沒有降班制，讓各港超隊「休養生息」專注訓練球員，並歡迎有能力的球會升班。

另外，東方龍獅落實簽入年輕港腳孫銘謙。這名21歲港腳上季加盟天水圍飛馬，在球隊今夏落實退出港超自降丙組後，他早前隨東方跟操並在友賽上陣取得入球。

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