東京殘奧︱港隊三劍客接力衝牌 「五朝元老」余翠怡疫後心態更成熟(附賽程) (00:12)

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輪椅劍擊隊受疫情拖累，缺少比賽爭取積分，今屆只有3名女將入圍，較上屆7人大幅減少。不過，這支往屆港隊獎牌大戶仍有余翠怡及吳舒婷在陣，力求繼5年前女子重劍個人賽及團體賽奪銀後，再登殘奧頒獎台。二人今日分途出戰女子A級重劍個人賽，「大師姐」余翠怡以37歲之齡第五度上陣，自2004年起橫掃7金3銀1銅的她，表示疫下反思過後更愛輪椅劍擊：「今屆出征的心情與準備都很不同，例如有多一年時間準備，心態上較往屆更佳，不再覺得理所當然。疫情之下缺少比賽，但我發覺原來仍很愛輪椅劍擊，亦能以更平穩與成熟的心態上場。」

而上屆在女子B級花劍個人賽得12名的鍾婉萍，今屆全力在女子重劍B級個人賽爭取佳績；3名女將今早從小組賽打起，爭入同日上演的16強至決賽。

港隊今日賽程

香港時間 項目 港將

早上10：20起 輪椅劍擊女子A級重劍個人賽 吳舒婷、余翠怡

早上10：20起 輪椅劍擊女子B級重劍個人賽 鍾婉萍

早上11：20 乒乓球女子TT11級單打小組賽 吳玫薈、王婷莛

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