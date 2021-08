英超︱哈利卡尼撰文向熱刺表忠 結束轉會風波 (21:10)

哈利卡尼的6年合約完成一半,但熱刺至今仍未打破錦標荒。他上月領英格蘭隊在歐洲國家盃奪亞,之後未準時歸隊,被炒作為要求離隊轉投曼城。在復操提升狀態期間,他缺陣兩場比賽,至上輪英超對狼隊一仗後備落場,首次在新帥紐奴麾下上陣,今日再發文表示:「感謝熱刺球迷再入場支持球隊,以及過去數周其他形式的支持。我今夏會留在熱刺,百分百專注助球隊力爭佳績。」曼城方面據報近月曾報價,但熱刺無意繼續磋商。

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1— Harry Kane (@HKane) August 25, 2021