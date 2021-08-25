英超︱哈利卡尼撰文向熱刺表忠 結束轉會風波 (21:10)

哈利卡尼的6年合約完成一半，但熱刺至今仍未打破錦標荒。他上月領英格蘭隊在歐洲國家盃奪亞，之後未準時歸隊，被炒作為要求離隊轉投曼城。在復操提升狀態期間，他缺陣兩場比賽，至上輪英超對狼隊一仗後備落場，首次在新帥紐奴麾下上陣，今日再發文表示：「感謝熱刺球迷再入場支持球隊，以及過去數周其他形式的支持。我今夏會留在熱刺，百分百專注助球隊力爭佳績。」曼城方面據報近月曾報價，但熱刺無意繼續磋商。

其他報道：東京殘奧｜17歲智障飛魚陳睿琳100蝶「梗頸四」 僅慢亞洲紀錄0.2秒

其他報道：轉會︱皇馬首報價求購麥巴比失敗 傳PSG索價最少2億歐元