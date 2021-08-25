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英超︱哈利卡尼撰文向熱刺表忠 結束轉會風波 (21:10)

熱刺前鋒哈利卡尼今晚（25日）發文，明確表達留隊意願，意味他不會在今夏加盟另一英超球會曼城，令轉會風波正式落幕。這名英格蘭隊隊長料入選歐洲協會聯賽附加賽大軍，希望於香港時間周五凌晨對葡超球隊費利拿時，收復上周首回合落敗失地。

哈利卡尼的6年合約完成一半，但熱刺至今仍未打破錦標荒。他上月領英格蘭隊在歐洲國家盃奪亞，之後未準時歸隊，被炒作為要求離隊轉投曼城。在復操提升狀態期間，他缺陣兩場比賽，至上輪英超對狼隊一仗後備落場，首次在新帥紐奴麾下上陣，今日再發文表示：「感謝熱刺球迷再入場支持球隊，以及過去數周其他形式的支持。我今夏會留在熱刺，百分百專注助球隊力爭佳績。」曼城方面據報近月曾報價，但熱刺無意繼續磋商。

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