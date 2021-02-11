東京殘奧｜阿富汗兩殘奧選手離國 正接受心理輔導 75足球員同安全離開 (22:19)

阿富汗隊原定派出23歲跆拳道代表Zakia Khudadadi，以該國首名女將身分出征東京，24歲的田徑男將Hossain Rasouli原定亦會首度出戰殘奧，但他們在出發前因塔利班重掌政權而無法離國，Zakia Khudadadi更曾拍片向國際求援。國際殘奧會上周已確認，兩名運動員無法征戰今屆殘奧，昨晚開幕禮上亦改由義工持旗進場。

該會發言人Craig Spence今日證實，二人已安全地逃往其他國家，但不會透露其行蹤：「他們目前安全，但我不會告訴地點，人命攸關，這已非單純是體育議題。逃亡過程非常難捱，他們正接受心理輔導。」澳洲廣播公司曾報道，二人與一班阿富汗運動員逃往澳洲，但消息未獲證實。

多年前逃往丹麥的阿富汗前女足隊長Khalida Popal，昨晚則在社交網公布75名足球員及部分家人已安全離開，FIFPRO同時發聲明，感激澳洲政府協助撤離一班女足球員及運動員。

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