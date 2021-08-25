港超｜晉峰維持千萬班費 續以傳控踢法爭前5 總教練籲小將珍惜機會 (18:12)

晉峰上季首戰港超，最終在8隊中排第7，但取得5場勝仗。球員羅俊仁及黃洛退役轉行，球隊新季班底續以本地青年球員為主，分別從冠忠南區及愉園簽入U23港足球員林樂勤、葉卓文及邵昀俊。總教練何信賢透露，西班牙籍主教練艾斯達維將會簽入一名西班牙籍進攻中場，上季效力標準流浪的播磨浩謙則正跟操試腳。

何信賢續說，晉峰上季對前列三強全敗，期望今季加強防守策略，減少不必要失球。對於晉峰能否再接收仍未落班的球員，他稱球隊26人大軍已超標：「我對本地球市不樂觀，在這環境下可踢職業足球，希望年青球員珍惜難得的機會，若連這機會都無，不知球圈將來會點。」他稱雖想再增一名華人前鋒，相中現自由身、過去曾在晉峰合作的港足前鋒陳廣豪，但教練艾斯達維暫認為對方不適合球隊踢法。

晉峰會長黃俊雄表示，上季首戰港超取得5場勝仗，成績已比預期好，今季沿用地面組織踢法及培訓青年球員方針，班費與上季相若維持1000萬元，主場續選青衣運動場，目標爭取聯賽前5名。香港足總明早召開特別會議討論新季港超隊數，身兼足總董事的黃俊雄稱若只得6隊，聯賽便要改踢4循環，可觀性大減，在會上已要求盡量保持7至8隊，亦承諾晉峰會借小將予U23新軍。

過去效力香港飛馬及富力R&F的22歲港將林樂勤，期望在晉峰爭取更多上陣機會：「相比一年前踢緊班霸富力，變化是很大，但現在無得再講過去，現有球員仍未有班落，在這樣大起大跌的環境要珍惜機會，更好地表現自己，再比前數季更畀心機，才配得起是職業球員。」他稱雖可出任左閘，但期望在操練向新教練發揮長處，爭取踢進攻位置，並放眼準備下周展開的港足U23集訓，備戰已參與兩屆、將最後一屆適齡參賽的U23亞洲盃外圍賽。

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