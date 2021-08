轉會︱皇馬首報價求購麥巴比失敗 傳PSG索價最少2億歐元 (19:15)

皇馬近年已多次傳出渴望簽下麥巴比,最終在今晨首次報價1.6億歐元,法國傳媒起初稱PSG將文件打回頭,但亦有消息稱這支法甲豪門只是傾向拒絕,未正式聯絡皇馬。麥巴比有傳不下6次拒絕PSG的續約要求,希望積極推動轉會,近日更在一個訪問中稱:「法甲不是現時世上最佳聯賽,但我作為標誌性球員,有責任推動聯賽發展。」

事件後續未知發展如何,因為據報雙方估算相當分歧,傳PSG或「吊高來賣」,覺得兩年未作大收購的皇馬,從華拉尼及馬田奧迪加特套現8000萬歐元後,可提高對麥巴比的出價至2億歐元左右,甚至期望打破尼馬於2017年加盟時創下的2.22億歐元世界紀錄。成事的話,麥巴比的前球會摩納哥會獲兩成轉會費分紅。惟皇馬方面或考慮待麥巴比明年約滿,才免轉會費搶人。西班牙傳媒認為今次出價,更可能是會長皮里斯兌現競選承諾的舉動,反是PSG面臨人才兩失的局面。

麥巴比的轉會牽連甚廣,意大利傳媒報道,PSG有意斟介祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度(C朗),與美斯及尼馬合組夢幻鋒線。惟C朗據報對此毫無興趣,反希望轉投英超的曼城,但祖雲要求一筆數千萬歐元轉會費是交易障礙。

