東京殘奧｜17歲智障飛魚陳睿琳100蝶「梗頸四」 僅慢亞洲紀錄0.2秒 (17:22)

智障泳手陳睿琳於女子S14級蝶泳決賽排在第3線，初賽成績最快的俄羅斯殘奧會代表Valeriia Shabalina，以及初賽第2的澳洲隊泳手Paige Leonhardt，各列第4及第5線出賽，最終港將陳睿琳游出1分06.65秒奪得第4名銅，較奪金的Valeriia Shabalina慢3.06秒，後者以1分03.59秒打破世界紀錄。

陳睿琳與港隊受疫情影響，相隔逾一年未有出戰國際賽，她回歸大賽即迎來個人首個殘奧舞台，可惜未破自己的1分06.45秒亞洲紀錄。隊友張可盈今仗以1分11.29秒名列第8，同樣未破自己在初賽做出的1分10.68秒個人最佳時間。

港隊今日尚有乒乓球女將王婷莛及吳玫薈，分途出戰TT11級單打小組賽。二人分別以局數3：1擊敗法國隊及東道主日本隊球手，旗開得勝，明日續在小組對陣俄羅斯奧委會及烏克蘭隊對手。

相關報道：東京殘奧開幕｜港持旗手任國芬偕許家俊登場 團長望12天征途為港送好消息

其他報道：港超｜傑志與丹恩奴域續約至2023年6月 金東進首任主帥盼保藍鳥風格