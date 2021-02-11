港超｜傑志與丹恩奴域續約至2023年6月 金東進首任主帥盼保藍鳥風格 (15:30)

近兩季港超冠軍傑志今季改由助教的韓國名宿金東進出任暫代主教練，原主帥朱志光專注足球總監的青訓工作職務，為期半年。兩名新兵均來自愉園，分別為曼聯青訓、上季榮獲球員之星及最佳11人的英籍中場查理史葛，以及出身董之英紀念中學傑志計劃的潘沛軒。約滿離隊的則有鞠盈智、巴拉克、史雲斯頓、顏卓彬、唐曉峰，以及借至冠忠南區的鄭展龍。

金東進在完成返港隔離後，近日歸隊主持操練。會長伍健透露今夏組軍已大致完成，班費與上季相若約2500至2800萬港元，一眾外援悉數留隊，包括上月底40歲生日的「黑山伊巴」丹恩奴域，其合約到明年2月，現已續約至2023年6月，意味至少為傑志征戰多兩季港超，以及下屆亞冠分組賽：「他上季短時間內為傑志取得不少入球，證明仍踢得，球會對他繼續有好表現有信心。」他笑言，丹恩新約薪金上有按比率增幅，但非大幅加薪，又稱預期下屆亞冠分組賽不會再有中超派青年軍參賽，屆時將要面對3隊勁旅，「傑志到時要爭出線就要再加強實力。」

39歲的金東進於執教生涯首次成為一隊主教練，是少數能夠先後擔任球員及一隊主帥的傑志成員，他對此感到榮幸，亦視之為新挑戰，又稱傑志近年屢奪錦標，不需大幅改變：「我在傑志已有5年，了解球會、球員和踢法，只需維持這個發展方向。我的風格就是傑志現在的風格，贏、贏、贏，我們有很多好球員和潛質小將，我會盡力協助球隊變得更強。」他透露成為主帥後獲丹恩奴域恭賀，他亦會重視與球員保持良好關係。

至於香港足總早前提出起用U23球員組成第8隊港超，伍健認為建議有缺陷，因未能覆蓋23歲以上的失業兵：「這和以前香港08概念不同，因以前沒有菁英盃，現各隊至少要保留多名青年球員參加這盃賽。這支新球隊若只簽小將有兩個問題，一是兵源會很薄弱，其次救不到23歲以上的失業球員。我們已向足總反映這看法，不止一隊高層都有這想法，有菁英盃的情况下，不能建立只用U23球員的球隊，而是應同時接收有能力及經驗的失業球員。」他補充，該隊若找其他港超友會借用小將，亦只能借用不為所屬球會踢菁英盃或U18聯賽的小將，反映有難度，故傑志暫無計劃再外借小將。

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