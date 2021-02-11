東京殘奧｜陳睿琳張可盈齊闖100蝶決賽  下午5時10分為港衝今屆第一牌 (12:29)

港台電視32台、開電視77台及有線601、661台下午15：55直播

港隊昨晚於新國立競技場亮相開幕禮，但一班「飛魚」為備戰今早賽事留守選手村休息。他們今早分途出戰女子及男子S14級100米蝶泳，陳睿琳於第一組初賽做出1分07.20，打破此項殘奧紀錄兼位列此組首名，隊友張可盈亦做出1分10.68秒排在小組第5名，刷新個人最時間。

雖然代表俄羅斯殘奧會的Valerila Shabalina及澳洲隊的Paige Leonhardt，緊接在第二組初賽游出1分05.37秒及1分06.93秒，將殘奧紀錄推前，但陳睿琳仍以總成績第3名出線，張可盈亦以總成績第8名搶下最後一張決賽入場券。陳睿琳賽前期望突破1分06.45秒的個人最佳時間，游出1分05秒，她將於香港時間下午5時10分上演的決賽，爭取達標兼與張可盈一同為港衝擊獎牌。

上屆為港摘下首金的男將鄧韋樂，今日亦出戰男子S14級蝶泳初賽，但在這個非主項只游出1分02.53秒，在小組位列第6，以總成績第18名失落晉級機會，將放眼周五在強項男子S14級200米自由泳衝牌。

相關報道：東京殘奧開幕｜港持旗手任國芬偕許家俊登場 團長望12天征途為港送好消息

其他報道：東京奧運｜李慧詩隔離期間談單車情 準備慢慢退下來 未設限期