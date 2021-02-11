東京殘奧｜3大飛魚爭港隊今屆首面獎牌 陳睿琳挾亞洲紀錄衝金(附賽程) (01:33)

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港隊今早在東京殘奧展開一連12天征途，先有泳手鄧韋樂、陳睿琳、張可盈衝牌，乒乓球隊女將吳玫薈及王婷莛，亦會出戰TT11級別單打小組賽。鄧韋樂為港隊上屆殘奧首金得主，但今日的男子S14級100米蝶泳非其強項，意味女子亞洲紀錄保持者陳睿琳負起首個衝金重任。泳隊因疫情近一年未有出戰國際賽，但陳睿琳稱：「早幾年有參加大型運動會，不會太緊張，但一年沒有比賽，今年只靠密集訓練和模擬賽，難免擔心適應的進度。」現時17歲的陳睿琳所屬的S14級代表運動員有智能障礙，但她在2018年亞殘運突破身體限制首破亞洲紀錄，翌年將時間推前至1分06.45秒，對於今仗目標，她謙稱只望打入決賽，但盼能游出1分05秒。

港隊首天時間表

香港時間 項目 港將

早上08：55 游泳男子S14級100米蝶泳初賽 鄧韋樂

早上09：05 游泳女子S14級100米蝶泳初賽 陳睿琳、張可盈

中午12：40 乒乓球女子TT11級單打小組賽 吳玫薈

中午12：40 乒乓球女子TT11級單打小組賽 王婷莛

下午17：04 游泳男子S14級100米蝶泳決賽* 鄧韋樂

下午17：10 游泳女子S14級100米蝶泳決賽* 陳睿琳、張可盈

註：*為如晉級

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