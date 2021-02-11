東京殘奧開幕｜港持旗手任國芬偕許家俊登場 團長望12天征途為港送好消息 (22:08)

「殘奧新丁」許家俊與短跑「飛人」任國芬，今晚以持旗手身分帶領射箭隊的危家銓，以及十數名教練及職員一同步進新國立競技場。任國芬出場前呼籲港人在電視機前打氣，與許家俊持旗時表現甚為雀躍。12天賽事於香港時間明早8時展開，首金在伊豆單車館上演的場地單車賽誕生；港隊今早落實騎手曾靝賜的馬匹腳傷退賽，餘下23名戰將會在8個大項衝牌，力求突破5年前於里約熱內盧奪得的2金2銀2銅佳績。大部分港將上周四起分批抵達東京，抵埗後埋首適應賽場及訓練，羽毛球隊及智障級別田徑代表則在周六及下周一啟程。

東京都成為首個兩度舉辦夏季殘奧的城市，但東京奧運自8月8日閉幕後，疫情依舊是東京殘奧的最大難題，東京都今日再新增4220宗確診個案，連同一名殘奧運動員在內，與這項大賽相關的個案單日有10宗。日皇德仁昨在開幕禮前與國際殘奧會主席帕森斯會面，向對方說期望疫情不會成為運動員的障礙：「我希望由你們與各方制訂的防疫措施，能夠讓運動員在健康的情况下盡力應戰。」東奧組委主席橋本聖子則在開幕禮上，再次感謝醫護協助辦奧，承諾繼續用盡一切可行措施防疫，以確保殘奧安全。

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