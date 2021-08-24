東京殘奧｜港騎手馬匹被診斷為跛足 曾靝賜無奈退賽 放眼巴黎殘奧 (14:41)

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香港馬術總會今日公布，傷健盛裝舞步馬匹、3名香港騎手謝佩婷、曾靝賜、鍾美娟及支援團隊於上周五抵達東京，開始備戰周五起舉行的傷健盛裝舞步賽事。團隊獸醫馮國棟周日檢查馬匹，曾靝賜的坐騎「Cethegus M」不幸被診斷為跛足，意味無法繼續與曾靝賜參賽。總會表示，維護馬匹與騎手的福利是首要任務，因此曾靝賜與「Cethegus M」決定退賽。

曾靝賜及「Cethegus M」退賽，即港隊無法出戰團隊傷健盛裝舞步賽，而謝佩婷及鍾美娟將繼續參加個人賽。總會表示：「這對於騎手及整個團隊來説無疑是令人心碎的消息，我們理解曾靝賜以及團隊對此深感失望，香港賽馬會與運動心理學家Anna Waters正全力支援曾靝賜。展望將來，曾靝賜及『Gus』將集中備戰下一場錦標賽，並期望與隊員再次踏上巴黎2024奧運舞台。」

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