殘奧｜東京殘奧明晚揭幕 港隊24人征戰8項目爭佳績 東道主派破紀錄255人參賽 (19:49)

東京殘奧開幕禮 開電視77台、有線601/661台、港台電視32台 晚上19：00直播

港隊代表團今屆共64人出征東京殘奧，當中包括24名運動員分別參與輪椅劍擊、射箭、田徑、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球及今屆新增設的羽毛球項目，其中女子跑手任國芬及男子泳將許家俊將代表港隊擔任開幕禮持旗手。上屆港隊在里約熱內盧殘奧共取得2金2銀2銅，而由1972年首次參賽起計，港隊已累積取得40金37銀49銅。至於已連續4屆獎牌榜居首的中國隊，今屆代表團共437人出征，包括251名運動員，而東道主日本隊則派出歷來最多的255名運動員參戰。

不過，日本疫情持續嚴峻，東京都昨日新增2447宗新冠病毒確診個案，其中有13名與殘奧相關人員確診，其中1人是外國運動員，目前殘奧相關個案累計151宗。東京都知事小池百合子昨與國際殘奧委會（IPC）主席帕森斯舉行會談，表明將確保運動員及相關人員遵守防疫措施。

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