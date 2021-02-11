西甲｜雲尼斯奧斯梅開二度 助皇馬逼和利雲特　馬體會再「食魚生粥」兩連捷 (19:06)

皇馬是役以夏薩特、賓施馬及加里夫巴利擔正攻堅。5分鐘，巴利接應賓施馬回傳射入，相隔578日後再於西甲建功，卻被利雲特在下半場初段連入兩球而落後。皇馬主帥安察洛堤於59分鐘一口氣換入洛迪高高斯、馬高阿辛斯奧及雲尼斯奧斯祖利亞，後者在73和85分鐘建功，終助球隊以3：3逼和曾有羅巴比亞於79分鐘再度超前的利軍，而利軍門將艾達費蘭迪斯於87分鐘在禁區外犯手球直接領紅。

雲尼斯奧斯祖利亞連續兩場西甲後備上陣獨取3球，賽後獲安察洛堤賽後稱讚是高質球員。「肥安」將失分歸咎於「球員下半場初段表現軟弱。它是不容許在皇馬發生的」。開咧戰以2：1勝切爾達的馬體會，藉新兵中場迪保羅在38分鐘交出助攻，由鋒將安祖哥利亞射入奠勝球，亦是他個人今季聯賽第3個入球，助球隊以1：0小勝艾爾切。此外，巴塞中堅碧基日前在打和畢爾包一戰觸傷小腿肌肉退下火線，證實需養傷3周至1個月。

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