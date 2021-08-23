意甲｜施捷斯尼兩犯錯累祖雲達斯失分 C朗拒任正選去向未明（附精華） (17:27)

祖雲達斯今晨在主帥艾歷尼回巢領軍下展開意甲首擊，面對有射手迪保羅離隊的烏甸尼斯，開賽僅3分鐘便有戴巴拿先拔頭籌，隊友古達度在23分鐘再下一城鞏固優勢。然而門將施捷斯尼在換邊後犯錯致球隊被判罰12碼，主隊憑羅拔圖佩雷拉操刀追成1：2。C朗在59分鐘入替艾華路莫拉達，但未能取得入球。施捷斯尼83分鐘再因解圍失誤被對手搶走皮球射入空門，令有C朗補時階段食詐糊的祖雲達斯痛失兩分。

據意大利傳媒報道，C朗是役是主動要求擔任後備，隨即再引來離隊傳聞。曾稱獲C朗親證留效的艾歷尼，指對方「狀態良好沒有不適，場上的表現亦稱職」。副主席兼名宿尼維特亦稱C朗擔任後備是經雙方同意，並重申這名葡萄牙國腳將留隊。然而，轉會記者羅曼奴引述消息人士，稱C朗已要求離隊，但祖雲達斯仍未獲報價。

另外，由新帥摩連奴執教的羅馬首戰面對作客的費倫天拿，雖有中場尼高路辛尼奧路被逐，仍憑新援譚美阿巴謙交出兩記助攻，以3：1擊敗「紫百合」。梅開二度的中場維列度曾因越位被判入球無效，但在視像裁判（VAR）協助下得直。拿玻里則有新帥史巴列堤領軍，射手域陀奧森漢雖被逐，但仍憑恩斯治尼等破網，以2：0擊敗升班馬威尼斯。博洛尼亞則與另一新軍沙蘭力坦拿合演入球大戰，並靠新兵阿拿奧杜域建功及迪施維斯查梅開二度，以3：2險勝。

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