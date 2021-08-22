英超｜普巴獻助攻助曼聯逼和修咸頓　迪利阿里入12碼領熱刺勝狼隊 (23:00)

曼聯此役未有以新兵翼鋒查頓辛祖及中堅華拉尼擔正，卻改由安東尼馬迪爾掛帥，格連活特則退後一格，與「般費」般奴費南迪斯及保羅普巴策動攻勢。開賽未及1分鐘，修咸頓中場禾特普斯主射彈地罰球被曼聯門將迪基亞撲出。曼聯其後取得主動權，若非修咸頓後衛穆罕默德沙利素在7分鐘護空門，加上普巴在12和13分鐘腳踢頭頂未竟全功，準已打開紀錄。

30分鐘，般費後場左路「歎慢板」被敵衛積克史堤芬斯迫甩，皮球輾轉落在敵鋒查阿當斯腳下，他施射「省」中曼聯中場費特洛迪古斯腳部改變方向入網及領前上半場。下半場接戰，普巴於55分鐘左路先發動攻勢，最後回傳格連活特射入披扳平。59分鐘，辛祖入替馬迪爾。74分鐘，修咸頓鋒將阿當岩士唐單刀射門被迪基亞擋出，使兩軍各一言和終場。

熱刺作客狼隊一役，客軍雖有箭頭哈利卡尼自2018年12月對李斯特城以來，首次列為後備，但其隊友中場迪利阿里於10分鐘，博得狼隊門將荷西沙亞犯規獲判12碼，阿里親先自操刀得手先開紀錄。傳言轉會曼城的卡尼於72分鐘後備入替孫興慜，但並無建樹下，熱刺終以1球小勝。

另外，曼聯主帥蘇斯克查透露，前鋒拉舒福特很滿意本月初的左肩肌肉手術，正從這傷患帶來的挫折中康復過來。蘇帥說：「我們現在每天都可以在健身房看見他，所以他的復出已愈來愈近。」保羅普巴方面，蘇帥期待這在英超已交出5次助攻的中場「9月1日時仍在隊中」，又稱「你不能期待每仗入5球，但你能爭取每次都有正確的比賽態度。這方面，我不會對普巴有任何顧慮」。此外，已與曼聯簽新約3年的20歲中場占士加拿，落實再被借至英冠開季4戰4負的包尾球隊諾定咸森林。

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