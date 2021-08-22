東京奧運︱劉慕裳勢帶傷戰空手道世界賽 杜凱琹望乒乓亞洲賽延奧運氣勢 (19:30)

劉慕裳今年4月時拉傷大腿，仍在奧運帶傷奪銅，但因為中國檢疫隔離程序，無法靠物理治療控制傷勢，要棄戰全運，她今日補充：「因為練習每個動作都要發盡力，只出半力無法達到練習要求，唯有練習後找物理治療。」她續稱若要完全康復，就需要停止練習數月，但還有比賽在身，如11月將參戰世界賽，預計此前也會有空手道超級聯賽（K1）備戰。她又以自己的奧運經驗，鼓勵一眾出征全運的隊友：「自己在今次奧運也上了一課，就是要很享受比賽，因為聯賽、亞運、世界賽都有下一次，奧運真的只有一次……他們也很久未（出外）比賽，希望他們能盡情發揮，得到好成績。」

近百市民今日到中環撐場，劉慕裳與乒乓女團銅牌成員杜凱琹及李皓晴亦帶即場展示東奧獎牌，贊助商向3名女將頒贈紀念品。杜凱琹稱單打8強佳績為下月的亞洲賽注入強心針：「特別在混雙落敗後，可以短時間內企起身。可能自己未必有爆冷的波打到出來，但在大賽，發揮到比穩定高少少的水平就可以了。」

其他報道：東京奧運｜鄧謝配約戰MIRROR 笑稱港將獲佳績可「自肥」 下月全力爭返世界前十

其他報道：花式足球｜馬偉澄Superball世界賽奪銅 寫港將歷史 續求進盼走得更遠