西甲｜碧基傷出艾利加西亞領紅　巴塞驚險搶1分難掩後防危機 (18:09)

巴塞隆拿在西甲開咧戰正式步入「後美斯時代」，在主場以4：2擊退皇家蘇斯達，但今仗陷入苦戰，先有34歲的碧基在31分鐘觸傷左小腿肌肉退下火線，後於50分鐘被畢爾包守將恩尼高馬天尼斯接應角球勁頂破網。75分鐘，迪比左路窄位怒射掛網波為巴塞隆拿扳平。至補時階段，今夏由曼城回巢巴塞的艾利加西亞因在禁區頂，從後踢跌勢單刀的敵鋒尼高拉斯威廉斯被逐。巴塞驚險搶回1分完場，賽後兩戰得4分。

巴塞教練朗奴高文稱：「球隊受制於畢爾包的壓迫戰術，不能耐心比賽。我們必須知道何時由後場組織攻勢，以及何時須用踢長傳。我重申沒有美斯後，對手不再懼怕巴塞。」高文又為艾利加西亞護航：「我們賽前得悉他的祖父離世，但他今仗表現得很專業。」此役表現沉寂的巴塞前鋒基沙文則相信，列強將會盡力找出傷害巴塞的方法。碧基及艾利加西亞很大機會一起缺陣下場聯賽，巴塞只餘朗奴阿拿奧祖及基文迪朗格勒一對中路守將。

另外，第101次為愛斯賓奴上陣的中國隊前鋒武磊，雖在補時階段近門建功，卻因犯手球被判「食詐糊」，令這支「升班馬」在主場與維拉利爾打和0：0，連續兩仗和波及未有入球，而另一升班球隊馬略卡有日本隊翼鋒久保建英上陣88分鐘，助球隊作客以1：0挫艾拉維斯，賽後兩戰得4分。

其他報道：東京奧運｜鄧謝配約戰MIRROR 笑稱港將獲佳績可「自肥」 下月全力爭返世界前十

其他報道：花式足球｜馬偉澄Superball世界賽奪銅 寫港將歷史 續求進盼走得更遠