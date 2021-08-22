拳擊｜42歲帕奎奧復出戰落敗 暗示淡出擂台 或參選總統 (20:47)

坐擁8個級別世界拳王美譽的帕奎奧，今早於美國拉斯維加斯重返擂台，但原定對手艾路史賓斯（Errol Spence Jr.）昨因傷退賽，令這名菲律賓拳王改戰年輕7歲的烏加斯（Yordenis Ugas）。雙方激戰12個回合，最終烏加斯以點數115：113、116：112、116：112，一致判定擊敗帕奎奧保住金腰帶，亦令出道16年的前輩吞下職業生涯第8場敗仗。帕奎奧多次吃下重拳，賽後承認體力不繼，雙腳累得似不屬於自己。累積62勝8敗2和的他，賽後更拒承諾再戰擂台：「我只想休息與放鬆，之後再決定會否退役，但可以肯定的是，未來或不會再見帕奎奧出戰拳賽。」

帕奎奧傳出結束拳擊生涯並非首次，去年便被前教練Freddie Roach爆料正考慮退役，最終在今早復出，但現任參議員的他這次被問及參選總統的傳聞時稱：「我會在下月宣布（是否參選），這是比拳擊更困難的一件事，但我很想幫助人民。」菲律賓總統大選明年舉行，著名拳擊推廣人Bob Arum去年亦透露，帕奎奧曾表示有意競選總統。

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