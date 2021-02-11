花式足球｜馬偉澄Superball世界賽奪銅 寫港將歷史 續求進盼走得更遠 (17:00)

馬偉澄於世界賽參戰battle及sick3兩項，但首項失準致64強止步。他收拾心情於sick3捲土重來，做出預定3招最高難度動作，終在7次機會中把握最後一次挑戰成功，為港奪得史上首面Superball世界賽獎牌。他在社交網表示，比賽過程中不時感到孤身作戰，幸獲來自香港的加油打氣，化解各方面心理壓力。對於成為香港第一人，他稱：「拿到這面獎牌意義非常重大，從沒想過香港人可在Superball世界賽奪牌，像我出發前所說，可以代表香港絕對是光榮。我和其他花式足球員都不會滿足，會不停進步，未來一定可以行得更遠。」

22歲的馬偉澄是2018年香港冠軍，自13歲起接觸花式足球，過去為港出戰全國賽及世界盃分站賽事，曾在2017年杭州站打入8強。與他份屬好友的香港著名花式足球員施寶盛，亦在社交網恭賀後輩，形容即使並非奧運項目，但對方證明香港人一樣可以站在世界舞台。

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