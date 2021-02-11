東京奧運｜鄧謝配約戰MIRROR 笑稱港將獲佳績可「自肥」 下月全力爭返世界前十 (17:20)

鄧謝配早前在東京奧運混雙取得第4，回港隔離期間，謝影雪在網上邀請偶像MIRROR切磋，最終獲安排今午在旺角麥花臣場館顯身手，為ViuTV新節目《力圖打排球》的記者會上同場加映羽毛球賽。他們以11：2大勝車輪戰式上場的8名MIRROR及ERROR代表，鄧俊文一球殺向MIRROR成員柳應廷（Jer），引來拍檔阿雪作狀踢向他。阿雪笑言是報仇，幸好俊文扣殺未打中人，「殺中了我會拿球殺返他」。

至於未如之前下戰書時以右手應戰，鄧俊文謙稱：「我們不敢太輕敵，他們有幾個真係識打，所以不敢用右手，費事獻醜。」二人在活動上也獲藝人兼排球前港青代表鄧麗欣教授排球技術，阿雪稱中學時為羽毛球而放棄排球，在香港體育學院訓練以外也會打排球玩樂，未來退役後或考慮為興趣加入排球隊，稱很享受一班人一齊擊掌的感覺。

港隊代表團成員回港後常獲邀出席公開活動，謝影雪稱雖然仍在適應突如其來的關注，但未對此感到疲累，如今次與偶像打球，正好放鬆奧運繃緊的心情。人氣亦為她帶來球迷專頁，記錄比賽以外的事，她認為這對運動發展都是好事：「小朋友會見到，做運動員這條路不止打波打波，會有精彩的經歷，例如打得好是有機會『自肥』，哈哈，希望給他們這種動力。」

羽毛球隊要到10月才再有世巡賽分站，迎接年底的世界賽，鄧俊文表示現時訓練量只有七成，仍可遷就訓練時間出席活動，但下月中開始便會完全投入訓練，會時刻提醒自己盡全職運動員本分，目標是重返世界排名前10。鄧謝配在2018年中曾登上世界第2，但自今年初疫下重啟世界排名積分計算後跌出前10，奧運後暫排第11位。

相關報道：東京奧運｜體育產業待遇續受關注 謝影雪：應比較現今世界而非過去

其他報道：花式足球｜馬偉澄Superball世界賽奪銅 寫港將歷史 續求進盼走得更遠