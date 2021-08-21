英超｜利物浦兩球挫般尼 沙拿食詐糊 無礙高普信任或予最高薪合約 (21:27)

沙拿在3年前加盟首季即膺英超神射手，並簽下5年長約，再助球隊連奪歐聯及英超冠軍。隨着合約履行逾半，一直傳他有意接受新挑戰，但高普在今仗賽前表示：「只餘兩年（合約），你能想像有這些討論。有決定的時候，便會跟大家公布。」高普更明言自己有參與當中的決策，最多只是缺席過數次會議。網站Goal.com稱利物浦提出的新合約會去到2025年，周薪由20萬鎊提升25萬鎊（約265萬港元），成為紅軍隊史最高薪球員。

利物浦今晚在英超次輪頭場出擊，中場線因法賓奴泰華利斯繼父突然過身而缺陣，有青年軍哈維艾利諾首次於英超正選。18歲的艾利諾在上半場差點助攻沙拿入球，但沙拿越位在先。紅軍半場仍憑左後衛森美卡斯助攻，祖達頂入頭槌領先。般尼易邊後亦有箭頭艾殊利班尼斯，其餘時間進攻缺乏威脅。利物浦終在69分鐘由一次右路短傳組織，由阿歷山大阿諾特斜傳沙迪奧文尼，再次射破尼克普比，奠定2：0勝局，開季兩戰入5球兼保不失，暫升榜首。

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