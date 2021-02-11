東京奧運｜何詩蓓返教會分享 解答小孩背泳不撞頭之謎 憶因傷見15醫生勉同路人 (19:15)

何詩蓓今日到聖瑪加利大堂出席分享會，與包括父母在內的過百人分享奮鬥歷程，又即場解答台下提問及為小孩送上特製銀牌。大學時主修兒童心理學的她，應對小朋友提問時盡現耐心，當有女孩問及游背泳時如何避免撞頭，引來全場笑聲，她仍認真答道：「其實我細個都一定有撞過，而且背泳是我最弱的泳式。不過，我都有少少貼士，下次游背泳時留意旗幟，細心數一下由看到旗幟到掂牆要划多少下手，再下次就不會撞到的了。」

何詩蓓於2017年底至2018年期間飽受腳傷困擾，因而無奈放棄2018年出戰亞運。席上有舞者表示，自己因傷無法如常練習，與考入理想舞團的夢漸行漸遠，何詩蓓以自身經歷勉勵對方：「我曾因傷看過15個醫生，美國的、香港的都有，現在訓練踢腳不能多過1000米。大家可以學會接受這些不如意，另外想辦法應對，像我當時要與教練研究改變訓練模式，最重要的是一定要堅持。」

何詩蓓返港短短17天，明日轉赴意大利，參戰新季國際游泳聯賽（ISL），其教練Rick Bishop早前預言徒弟有力打破世界紀錄，何詩蓓表示會全力以赴，但不會被此框架限制自己，沒有訂下時間作為目標。

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