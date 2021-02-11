東京奧運︱港將遊主題樂園 杜凱琹挑戰李靜：睇吓有冇「膽生毛」（多圖） (17:33)

港隊今日在海洋公園繼續參與公開活動，乒乓球隊有銅牌得主李皓晴、杜凱琹、蘇慧音，以及兩名教練陳江華、李靜等，與黃鎮廷、何鈞傑等一同入場，羽毛球隊有4強人馬鄧俊文與謝影雪，泳手黃筠陶、譚凱琳、賽艇代表洪詠甄、帆船女將洛雅怡及三項鐵人男將奧斯卡，均有一同到場大玩遊戲。

乒乓代表在開始前先於台上大玩巨型乒乓，謝影雪亦有「踩過界」試玩。乒乓女隊教練李靜於東京奧運期間，大讚蘇慧音「膽生毛」打出超水準，杜凱琹今日在台上分享時，笑言想邀請李靜一同玩機動遊戲，看看教練「有冇膽生毛」，引來全場笑聲。他們之後一同玩過山車，遇到市民要求合照時亦來者不拒。

港隊不同項目代表將繼續多項公開活動，其中杜凱琹等會到尖沙嘴出席服裝贊助商活動。

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