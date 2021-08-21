殘奧｜余翠怡首穿奧運港將同款制服出發 盼成社會關注殘疾運動員第一步 (12:38)

繼前日的首批殘奧代表後，今早輪到輪椅劍擊及射箭共4名港將，偕代表團團長胡小玲出發東京，體育專員楊德強前往送行。殘奧港隊首次穿上與奧運代表同款的制服出征，「五朝元老」余翠怡稱感覺新鮮：「這是我們一直以來期待的事，希望大家知道不論是奧運或殘奧港將，我們同樣代表香港比賽。」

余翠怡又稱，今屆另一驚喜是電視直播，笑稱每次想像港人如同奧運時追看自己比賽，不禁「起雞皮」，又表示：「市民關注是很大的動力，原來做運動員不止實現自己的夢想，亦帶着很多人的支持，讓更多人認識香港這地方。」隊友吳舒婷及鍾婉萍不約而同表示，社會關注難免增添壓力，但會努力轉化成動力，冀以此殘奧新組合衝擊團體賽獎牌。

射箭隊殘奧新丁危家銓未受闊別賽場一年半影響，表示心情和狀態均準備好隨時作賽，49歲的他盼今仗並非人生唯一一次殘奧：「首戰殘奧未訂下太高的成績要求，今屆抱學習心態，但3年後巴黎殘奧絕對是我的目標，頗有信心再取得入場券。」

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