全運｜港隊逾百運動員出征 多於一間電視台洽購轉播權 (21:08)

全運下月15日至27日於陝西上演，港隊暫定派遣171名運動員出戰18個正式賽項；民政事務局長徐英偉今午以代表團團長身分出席，接受特首林鄭月娥授旗。港府早前破天荒購入東奧轉播權，交由5間電視台播放，加上港隊佳績在港掀起熱潮；體育專員楊德強表示全運將回歸原本運作，由各電視台自行購買轉播權，又稱已知有多於一間電視台正在洽購，相信市民很大機會能透過電視收看港隊賽事。

港人現時前往內地需在酒店檢疫隔離21日，包括「神奇小子」曹星如在內的港將已提前啟程，戰畢東奧的張家朗、李慧詩等則直接由東京飛赴內地。今午出席授旗禮的空手道、武術等隊伍，下周亦將陸續出發。

首征全運的空手道隊大師兄李嘉維稱已想好對策，解決隔離期間無法進行對打訓練的問題，他表示：「我在淘寶物色了訓練用的人型樁，到埗後馬上購買，以便隔離時在酒店房繼續練習；聽說楊文蔚也有類似計劃，打算『淘』一部跑步機隔離時用。」他續表示，今年6月戰畢東奧外圍賽後，已重拾比賽狀態，相信只要能在隔離時保持體能和技術練習，有信心衝擊全運金牌。至於出戰男子個人形的劉知名亦劍指全運金牌，對於胞妹劉慕裳因傷棄戰，他表示未能兄妹檔出征稍有失落，但作為運動員必須以健康為重。

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