歐協聯｜熱刺副選不敵葡超隊首戰失利 前帥摩連奴領羅馬響頭炮 (15:03)

熱刺今場沒有帶同英超正選11人及射手哈利卡尼出征，3名新兵翼鋒拜仁基爾、中堅基斯甸羅美路及門將高連尼悉數正選，是役面對上季葡超第5的費利拿，即使控球率高達64%，但全場3射0中，完半場前更被敵鋒盧卡斯施華謝西斯單刀破門。然而，熱刺新帥紐奴賽後表明，是役旨在讓後備球員寓賽於操，「重新再選也會以副選出征，今季需要這班球員」。

至於卡尼離隊一事，熱刺據報在尋找繼承者上碰壁，因為列斯聯前鋒班福特昨已續約，而費倫天拿射手杜辛華荷域據報獲曼城加入爭奪，球員仍有留隊的機會。

熱刺前帥摩連奴領軍的羅馬，則主場2：0先贏挪威超的歐戰常客洛辛堡。德甲的柏林聯、法甲球隊雷恩及荷甲的飛燕諾亦淨勝對手。

歐協聯是今屆歐洲足協新設的第3級別歐洲賽，22支附加賽勝方將打入分組賽，另外10隊則是次級歐洲賽歐霸的附加賽負方。今晨歐霸附首回合後，荷甲的阿爾克馬爾、羅馬尼亞的克魯日相信亦要轉戰歐協聯，但蘇超班霸些路迪、格拉斯哥流浪等料晉級。

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