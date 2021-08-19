港超｜傳由U23小將組第8支港超隊 足總下周五死線作最終決定 (21:40)

足總今午舉行董事會例會，譚秋朗會後確認，港會將會參加下季港超，並要求這支以洋人球員為主的球會，至少要註冊9名本地球員，首季每場要有3名本地球員上陣，下季再遞增至5名，並設期3季時間要完全成為全職業球會，與其他港超球會一致。

至於第8隊港超，在早前盛傳的屯門等區隊未能成事後，有傳足總或以一班23歲以下的青年球員為主組成球隊參加港超，仿效昔日的「香港08」模式，有傳將由足總教練張健峰任該隊主教練。貝鈞奇回應傳聞時，承認這是考慮方案之一，以培訓青年球員可在港超立足，將成立小組在下周四早上召開特別會議探討可行性，並在下周五死線前作出最終決定。

貝鈞奇透露，若這支球隊能成事，會有「有心人士」願意出資：「當然不能像其他港超球隊花費數百至過千萬元。以前香港08是組織一間公司去營運球隊，今次亦傾向不會是由足總直接管理和營運球隊。」至於23歲以上的無約球員，他承認在目前港超隊數減少下，這班球員落班是有困難，希望其他港超球會能夠多加考慮聘用。

另外，足總今日公布安頓重返足總任技術總監，對於對方曾在港足青年軍集訓懲罰球員過嚴而被停職。譚秋朗解釋，在70名應徵者中選擇安頓，招聘小組是在知道安頓過去事情下中立判斷，指對方在履行等多方面均優勝：「我作為完全無包袱的人去處理此事。他在港任職3年半，清楚對香港足球運作和生態，亦熟悉香港足總運作，相信他可以立即有貢獻。每人都有一時疏忽，我只會向前看，不會向後看，我覺得他絕對可以幫助香港足球發展。」貝鈞奇補充，招聘亦衡量了對方能力：「當時安頓是犯了錯，這事情在足總董事會亦討論了很多次，是否原諒他還是什麼。犯過一次錯的人，不能夠代表他日後不會改善。而他事後亦獲不少教練寫求情信，大家都覺得他是人才。」至於招聘港足主教練方面，譚秋朗稱昨日截止申請，有過百名應徵者，預計兩至3個月內即年底就會完成招聘。

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