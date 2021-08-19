英超｜操練時遭球迷開咪籲離隊 華拿感激支持者力撐 (18:27)

事發車路士官方電視台在看台訪問一名球迷時，對方拿着咪高峰高呼「將華拿逐出球會」時，由於訪問是以廣播形式，令華拿在內的場內球員都會聽到這番話，此舉卻令在場其他球迷噓聲四起，有女球迷更立即指責道：「你以為自己是誰，要滾的是你！」網上流傳片段所見，該名涉事球迷最終尷尬地離開。事後有不少車迷到華拿的社交網留言慰問，這名25歲德籍前鋒亦發文稱，收到及感謝球迷的支持。

而公開操練另一焦點，是新加盟落實穿上9號球衣的盧卡古，繼承日前離隊轉投羅馬的譚美阿巴謙之球衣。相隔7年重返「藍戰士」，這名比利時隊射手稱，對這間球會感覺不變，並稱有足夠狀態，準備好下周日英超作客阿仙奴演新季處子戰：「我只需要更了解新隊友，如果領隊想我披甲，我一定準備好。」

另外，車路士同日宣布多宗外借，先後與球會續約的巴舒亞伊及羅拔堅尼地，分別借至土超比錫達斯及巴甲法林明高各一季。據報左閘艾馬臣彭柏美尼及泰莫爾巴卡約高，亦將以先續約再外借形式，借至里昂及AC米蘭。

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