港足｜安頓重返足總「升職」技術總監 兩年前任青年軍主帥曾被投訴遭停職 (17:19)

現年35歲的西班牙籍教練安頓，於2016至18 年任香港足總菁英發展教練，其後轉任青年隊主教練，至去年3月離職。他過去曾任皇家馬德里球探及馬拉加青訓教練等職務，持有運動心理學碩士學位、運動與科學學士學位及歐洲足協專業教練牌照。他時隔一年零5個月，再次重返香港足總，由青年軍教練「升職」技術總監，而此前他擔任科威特國家隊教練團成員。

安頓於2019年8月底至9月初，帶隊港足U18到泰國集訓期間，有部分球員跟助教身穿港隊制服到酒吧消遣，安頓事後向球員紀律處分，包括罰球員深夜跑圈及向球員擲水樽，事後引起球員及家長不滿投訴，最終被足總停職。

不過，港足主教練麥柏倫於6月戰畢世界盃外圍賽次圈後約滿後，主帥一職現懸空。足總主席貝鈞奇曾稱，港足明年2月才有比賽，聘請新主教練「非當務之急」。

足總表示，安頓履新後將會領導技術發展部，加強香港教練培訓，為足總推行各項活動和計劃提供專業建議，如協助及執行由民政事務局資助的青訓學院計劃等。香港足總行政總裁譚秋朗稱歡迎安頓加盟：「安頓在理論與實踐方面擁有豐富知識，相當了解香港足球文化。他的敏銳、智慧和領導力令我留下深刻印象。這項任命也表明，足總決心通過引入世界各地的優秀足球專才，從而提高香港足球的專業水平和競爭力。憑藉安頓豐富經驗、與歐洲知名球會的長期合作關係，我相信他的眼光、熱誠和專業才能，將帶領我們實現引以為傲的目標。」安頓則表示很榮幸有機會再次加入「香港足球大家庭」：「繼續完成我的使命，為香港足球打造永恆的財富。」

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