東京奧運｜體育產業待遇續受關注 謝影雪：應比較現今世界而非過去 (21:24)

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謝影雪與拍檔鄧俊文在東奧羽毛球混雙取得第4名，與多名港將今日一同現身奧運贊助商的活動上，提到今次奧運受港人關注時稱：「很多平時不看羽毛球的人都有留意，相信大眾認知得更多，鼓勵更多小朋友立志做運動員，也令家長看到香港做全職運動員的路，推動運動參與。」謝影雪上周在電台訪問提到，目前香港體育學院內，教練及按摩師等人力資源不足的問題。

田徑運動員如程小雅、黃尹雋等近日指出精英體育資助制度有缺憾，謝影雪亦同意很多項目都需要更多支援：「資源方面由上一代到現在好了很多，但我們不止是要比以前好，而是向世界高水平比較。很多時是先投放了資源，才會有成績。」至於場地上，乒乓球隊的蘇慧音也提到，青年隊球員有時訓練感到擠擁，「是因為真的愈來愈多人參與全職和青少年隊，所以才場地不足」。

阿雪又已兌現承諾，在今次接受支票前已捐款予一家動物權益組織，但口誤說捐出的獎金不足，急忙澄清只是自己所得的獎金，不及贊助商給所有運動員的。鄧俊文則表示傾向以獎金行善，但仍未決定對象機構。

阿雪又笑言，空手道摘銅的劉慕裳成為很多男士的理想情人，劉稱仍在適應奧運後廣受關注的壓力：「個人覺得這是開心事來，關注代表大家都很支持運動員，動機是好的，所以多謝大家。」

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