意甲｜C朗屢傳回巢皇馬 澄清「故事已寫完」 祖雲勢以3.2億購盧卡迪利 (18:46)

C朗與祖雲尚餘1年合約，上季結束後便傳言會返回皇馬，36歲的他表示：「皇馬故事已寫完。它已被記錄在文字、數據、獎盃、冠軍、紀錄和傳媒標題上……我知道真正的皇馬球迷，將繼續把我放在他們的心裏。」他又稱轉會的謠言，對其他球會、他們的職球員及聯賽都欠尊重，卻又「沒有人關心或試圖找出真相」。

在C朗的這次澄清前，第二度執教皇馬的安察洛堤已在Twitter寫道：「C朗是皇馬的一個傳奇，我愛戴他，尊敬他，但我從沒想過簽回他；我們需向前邁進。」惟續有消息指Ｃ朗仍有機會投入巴黎聖日耳門（PSG）或曼城懷抱。另外，網站Goal.com證實，祖雲已同意收購薩斯索羅的文路爾盧卡迪利。據報這名協助意大利隊贏得歐洲國家盃冠軍的23歲中場，轉會費為3500萬歐元（約3.2億港元）。「斑馬兵」又斥資400萬歐元（約3650萬港元），與巴甲球會山度士的19歲前鋒卡奧佐治簽約5年。

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