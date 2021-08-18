德超盃｜拜仁熱身穿9號波衫悼名宿梅拿 挫多蒙特送拿高斯文上任首冠 (16:25)

拜仁球員此役穿上印上梅拿字樣的9號戰衣熱身，與多蒙特球員賽前一起默哀，其間攻擊球員湯馬士梅拿舉起梅拿球衣，門將紐亞亦手持印上「多謝謝特（梅拿）」字樣的戰衣。

拜仁於41分鐘藉羅拔利雲度夫斯基打開紀錄；湯馬士梅拿在49分鐘改寫成2：0。多蒙特前鋒馬高列奧斯於64分鐘破蛋，但羅拔仔在74分鐘再入一球，助拜仁勝出3：1，近3季6次交手全勝。值得一提的是，羅拔仔於2014年由多蒙特轉會拜仁，8季以來共24次攻破對方大門。他說：「奪標對我和拜仁都意義重大，對我們實是好事。」

此役也是34歲少帥拿高斯文領兵6次以來首場勝仗，但他未有居功：「這個冠軍屬於上季的，事關（前帥）費歷克帶領球隊成為上季德甲盟主，所以這冠軍屬於他。己隊此役攻守都改善了，這是值得高興的。」拜仁下仗於下周日場聯賽主場迎戰科隆，兩軍曾在季前熱身賽交鋒，拜仁當時令人意外地負2：3。

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