西甲｜拿樸達公開巴塞財務危機 負債高達124億 斥前會長留下爛攤子 (19:46)

拿樸達昨（16日）召開記招，公開「地上最強」目前的財務困境，包括13.5億歐元債項。巴塞月初以財政為由，宣布與美斯結束21年賓主關係，拿樸達於記者會上表示，現時職球員薪酬開支為總收入的103%，較競爭對手平均高出20%至25%。而美斯上周淚別母會的記者會上，曾稱為留隊同意減薪五成，但據報若巴塞與他續約，薪酬開支將佔巴塞總收入110%，故被西甲賽會否決。

這支西甲豪門現時負資產淨值4.51億歐元（約41.4億港元），拿樸達稱今年3月上任，首項工作是申請8000萬歐元（約8.6億港元）貸款支薪。他狠批掌舵7年的前會長巴杜姆留下「可怕的爛攤子」，又斥「前任管理者滿口謊言」。

巴杜姆上周則發表公開信，稱若非去年10月被迫辭職，本有對策避免美斯離隊；拿樸達指信件「努力為不合理的管理層辯護」。

拿樸達又提到，巴杜姆治下出現不正常的轉會開支，涉及一宗4000萬歐元（約3.67億港元）收購，向中間人支付1000萬歐元（約9170萬港元）佣金，另付800萬歐元（約7340萬港元）物色南美球員。拿樸達沒透露相關球員名字，據西媒分析，僅保連奴及馬爾甘兩名「森巴兵」符合條件。巴塞於2017年以4000萬歐元，由廣州恒大簽入中場保連奴，馬爾甘則在2018年以同一價錢加盟。

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