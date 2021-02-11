東京奧運丨恒地頒獎禮明午舉行 東奧港將現身IFC與市民互動 (18:41)

港隊運動員在早前結束的東京奧運會取得1金2銀3銅的歷史佳績，雖然摘金的「劍神」張家朗及奪銅的「牛下女車神」李慧詩等將，目前在內地備戰全運會，不過今屆包辦兩銀的「女飛魚」何詩蓓，在乒乓女團贏得銅牌的李皓晴、杜凱琹、蘇慧音，以及於羽毛球混雙得第4的「鄧謝配」鄧俊文與謝影雪均已返港，並將於明日出席頒獎典禮，隨後更會與市民進行互動環節，有興趣與他們互動的市民，可於明早10時在IFC商場中庭排隊領取活動門票，名額限60名，先到先得，每人限取1張。

另外，東京殘奧將於下周二（24日）展開，港隊將派出24名運動員出戰8個大項，日前恒地亦已宣布為殘奧取得佳績的港將頒發加碼獎金以茲鼓勵。

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