東京奧運丨恒地頒獎禮明午舉行 東奧港將現身IFC與市民互動 (18:41)

恒基地產將於明日（18日）下午3時在中環國際金融中心 （IFC）商場，舉辦「恒基精英運動員嘉許計劃」頒獎典禮，屆時除了頒發支票給在東京奧運取得佳績的運動員外，亦會在典禮結束後設公眾與運動員互動環節，有興趣的市民可在明早10時在IFC商場中庭排隊領取，名額限60名。
港隊運動員在早前結束的東京奧運會取得1金2銀3銅的歷史佳績，雖然摘金的「劍神」張家朗及奪銅的「牛下女車神」李慧詩等將，目前在內地備戰全運會，不過今屆包辦兩銀的「女飛魚」何詩蓓，在乒乓女團贏得銅牌的李皓晴、杜凱琹、蘇慧音，以及於羽毛球混雙得第4的「鄧謝配」鄧俊文與謝影雪均已返港，並將於明日出席頒獎典禮，隨後更會與市民進行互動環節，有興趣與他們互動的市民，可於明早10時在IFC商場中庭排隊領取活動門票，名額限60名，先到先得，每人限取1張。
另外，東京殘奧將於下周二（24日）展開，港隊將派出24名運動員出戰8個大項，日前恒地亦已宣布為殘奧取得佳績的港將頒發加碼獎金以茲鼓勵。
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