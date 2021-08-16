英超︱盧卡古向國米撰告別信 被斥貪錢叛徒 料征阿仙奴演回巢首擊 (20:34)

盧卡古效力國米兩季，上季協助球隊重奪意甲冠軍，卻於日前落實返回車路士。他向國米球迷撰告別信，提及在米蘭有家的感覺，令他每次訓練和比賽都付出100%努力，但亦要求球迷明白離隊的原因：「這是我一生中難得的機會，是一直以來的夢想。」不過，信件惹來不少不友善回應，稱「在國米你也能有夢想和野心，你為錢選擇離開」，甚至有人留言是「賣走叛徒」。

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盧卡古因隔離令無緣在上周六主場勝水晶宮的開咧戰上陣，但杜曹預料對方將可披甲對陣阿仙奴：「他周二可投入訓練，我們將努力令他回復狀態，出征阿仙奴時可以候命。」杜曹又相信，因足踝微傷而避戰上仗的中場尼高路簡迪將會復出，但中場赫臣奧杜爾因上周四證實確診須隔離。而已身在意大利隊鋒將譚美阿巴謙，料通過體測後便可加盟羅馬，其9號球衣料由盧卡古繼承。

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