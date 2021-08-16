西甲︱巴塞「後美斯時代」響頭炮 碧基建功吻會徽 稱3隊長願減薪 (19:28)

經歷美斯離隊的重大轉變，巴塞隆拿在魯營球場的新季西甲開鑼戰，獲約2.2萬名觀眾入場，球場內外盡是不滿會長拿樸達的橫額標語，包括「拿樸達是騙子」，歸咎對方未能履行當選會長承諾留住美斯。而開賽10分鐘時，球迷們一同歡呼拍掌，向美斯致敬。

沒有美斯的巴塞，今仗派出新兵迪比聯同基沙文與巴夫韋迪攻堅，還有另一新兵中堅艾利加西亞亮相。巴塞在19分鐘由中堅碧基在罰球攻勢頭槌建功，攻入「後美斯時代」的首個入球，丹麥隊前鋒巴夫韋迪於完半場前及59分鐘頭頂腳踢梅開二度，加上在補時階段再助攻予沙治羅拔圖埋齋，以4：2擊敗皇家蘇斯達，全取3分。

碧基日前大幅減薪助巴塞得以註冊3名新兵，與羅拔圖今仗入球後均有親吻會徽。就佐迪艾巴被指拒絕減薪而比賽期間被球迷狂噓，碧基賽後透露，3名隊長艾巴、羅拔圖及布斯基斯均願意調整薪酬：「我和其他隊長有溝通過，這只是時間問題，他們很快就會踏出這一步。我們是大家庭，各個隊長由一開始便願意這樣做。」艾巴賽後亦否認拒絕減薪，又指美斯離隊因多名隊長拒減薪的說法是錯誤。

碧基補充，美斯對巴塞的重要性人所共知，但球隊現在必須向前望：「我們今仗表現出競爭力，可以衝擊今季各項錦標。當全隊上下團結一致時，可以一起度過難關。」主帥朗奴高文亦大讚，球隊首30分鐘踢出近年來最佳表現，亦讚碧基的職業態度是球隊典範。此外，巴塞中場柏迪及後衛艾利加西亞，昨入選金童獎60人候選名單。

另邊廂，上季西甲盟主馬德里體育會憑前鋒安祖哥利亞梅開二度，作客2：1擊敗切爾達，旗開得勝。不過，兩隊於補時階段爆發衝突，馬體會後衛馬里奧靴莫素及切爾達守將曉高馬路各領一面紅牌被逐離場。另皇家馬德里昨落實與門將泰拔高圖爾斯續約5年至2026年。

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