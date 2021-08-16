港超︱球員協會安排失業兵操練自救 小將盼保狀態入選U23亞盃外 (17:08)

今年成立的香港職業足球員協會，今起安排場地讓自由身球員操練，未來一個月內每周安排3課，首課於今早在將軍澳足球訓練中心舉行，有25名失業兵報名及自攜裝備參加，大部分均為港超球員，包括愉園及天水圍飛馬退出港超後的失業兵，如謝家榮、黎培基、黃浩然、張俊軒、羅曉聰、羅振庭、陳靜謙、郭子堦和波比，亦有與冠忠南區完約的陳廣豪及劉浩霖，還有上季入選最佳陣容的入籍兵辛祖；上季在甲組、過去曾在港超的門將葉嘉宇及錢兆琛都有跟操。

操練由飛馬前主帥郭嘉諾義務帶領，他說：「這班球員其實很有競爭力，只是暫時唔好彩。我們做得幾多得幾多，在場教練沒有受薪，球員練波也是沒有錢，裝備也是自己帶。本地球圈每年暑假都有很多球員退出，很多時原因不外乎球會就不同原因而唔搞，由夢想FC、元朗、大埔，到今年的愉園、飛馬，球員唔好彩，所以想給點支援他們，未來亦會約戰港超或港甲隊友賽，過程中如對方發現有球員合適，或可幫助落班。」他續說，這批小將不少具潛質，有力為港足出戰10月底的U23亞洲盃外圍賽：「像謝家榮、黎培基、張俊軒，過去一直在港隊梯隊，都有能力參與U23亞盃外，但現在未有班落，謝家榮特別擔心，很想參與這項賽事。」

21歲門將謝家榮近年先後效力夢想、富力及愉園，都經歷球隊退賽收場，曾入選大港腳的他稱，多年職業生涯不算標青，但沒想過去到未能落班的地步，不希望就此告別職業足球：「暫未有轉行打算，下月才22歲，這個歲數便退出職業球圈，短時間還是長時間都會好唔甘心，很多目標未達成，包括很想重返大港腳。」有消息指，乙組區隊屯門有意升超，並由愉園主帥鮑家耀執教，但謝家榮透露，數天前得悉該會或因資金未能升超，承認隊數若只得7隊，落班有困難，但會繼續保持操練和體能：「至少希望繼續有操練，或到港超隊跟操和爭取短約，以入選港足U23出賽。」愉園欠薪一事，他確認華人球員仍未取回欠薪，球員將於周五再上勞資審裁處。

足總董事陳志康牽頭成立香港職業足球員協會，他稱今次有逾20名球員參與操練，「情况是唔開心」，但已是協助球員其一方法。球員協會聯合召集人金偉明透露，上月中舉行的全民足球活動籌得約50萬元，扣除活動及行政開支約餘30萬元，正商討如何透過香港國際社會服務社分發款項予有需要球員。陳志康補充，審批資格時會核實球員受影響時期，如愉園及飛馬兩隊欠薪狀况，期望最快在未來一周公布申請資訊；足總董事會將於周四（19日）討論新季港超隊數。

另外，傑志宣布23歲港足鋒將鄭展龍外借至冠忠南區，將穿上10號球衣。傑志補充，這名「藍鳥」青訓代表的借用費，將與他在南區上陣時間掛勾，上陣時間愈多借用費愈低，期望藉此增加鄭展龍比賽時間，透過實戰加快成長。鄭展龍繼過去外借夢想FC後，第二次外借港超友會，他今早已隨南區操練。

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