英超｜熱刺挫曼城旗開得勝 紐奴促卡尼助球隊 哥迪奧拿三連敗 (16:25)

哈利卡尼今夏盛傳以巨額轉會費過檔曼城，他日前完成隔離歸隊熱刺後，只曾與隊友一起訓練兩天，成為缺席迎戰「藍月」的原因，但紐奴仍視他為計劃之內的球員。紐奴說：「卡尼是當今其中一個最佳球員，我們擁有他是幸運的。他必須準備協助球隊，為回復狀態，需努力練習。」熱刺在英超響頭炮後，周四於歐洲協會聯賽附加賽首回合作客葡萄牙的費利拿，然後是下周日聯賽作客紐奴的舊東家狼隊。

哥迪奧拿首嘗執教曼城後連續3場吞蛋，他說：「我們的球員賽前兩天才再次一起，所以我明白回復戰意是需要時間的，下場英超開始便需爭勝了。聯賽是漫長的，一些事情會被修正，之後球隊會重拾最佳狀態。」新兵基亞利此役首次在聯賽為曼城披甲，哥帥說：「他創造了一些攻門機會，沒有傳球失誤，接近禁區位置一帶有威脅力，表現很好。不幸地，我們未能為他送上勝利。」曼城之前兩場正式賽事敗仗，分別是在社區盾和上季歐聯決賽，同以0：1負李斯特城及車路士。

其他報道：西甲開鑼︱皇馬大捷響頭炮 夏薩特稱腳傷已成過去 久保及武磊各上陣搶1分

其他報道：法甲︱美斯見證PSG兩連勝 與拉莫斯亮相主場 普捷天奴拒答上陣日子