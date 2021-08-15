名宿離世｜德國「轟炸機」梅拿離世 享年75歲 拜仁悼一代名將 (21:02)

前西德隊名宿「轟炸機」梅拿今日（15日）與世長辭，享年75歲。他曾效力拜仁慕尼黑15載，這支德甲球隊致以最沉痛的哀悼，會長凱拿稱讚他是「歷來最偉大的射手」，以及「他的名字和記憶將永遠長存」。
梅拿是前西德隊連奪1972年歐洲國家盃和1974年世界盃冠軍的功臣，於2015年證實患上阿茲海默症，近年鮮有出席公開活動，離世後遺下妻子和女兒。他於1964至79年效力的拜仁發表聲明道：「拜仁與所有球迷都沉痛哀悼周日上午去世的梅拿，他為拜仁和德國隊創造歷史。」
他在拜仁上陣607次入566球，在德甲累計入365球仍是紀錄，並曾七度榮膺聯賽最佳射手。他曾協助拜仁贏得4次德甲、4次德國盃和3次歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）冠軍，是1970年金球獎得主，亦兩奪歐洲金靴獎。國際賽方面，他上陣62次入68球進帳，包括在1972歐國盃及1974年世盃決賽，分別射破前蘇聯隊及荷蘭隊大門。
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Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.
Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist.— FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021