名宿離世｜德國「轟炸機」梅拿離世 享年75歲 拜仁悼一代名將 (21:02)

梅拿是前西德隊連奪1972年歐洲國家盃和1974年世界盃冠軍的功臣，於2015年證實患上阿茲海默症，近年鮮有出席公開活動，離世後遺下妻子和女兒。他於1964至79年效力的拜仁發表聲明道：「拜仁與所有球迷都沉痛哀悼周日上午去世的梅拿，他為拜仁和德國隊創造歷史。」

他在拜仁上陣607次入566球，在德甲累計入365球仍是紀錄，並曾七度榮膺聯賽最佳射手。他曾協助拜仁贏得4次德甲、4次德國盃和3次歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）冠軍，是1970年金球獎得主，亦兩奪歐洲金靴獎。國際賽方面，他上陣62次入68球進帳，包括在1972歐國盃及1974年世盃決賽，分別射破前蘇聯隊及荷蘭隊大門。

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