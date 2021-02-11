法甲︱美斯見證PSG兩連勝 與拉莫斯亮相主場 普捷天奴拒答上陣日子 (20:01)

今仗是PSG今季首次主場比賽，美斯賽前與此役也缺陣的新兵沙治奧拉莫斯、基安盧基當拿隆馬、有份披甲的韋拿杜姆及阿舒拉夫，一起身穿印有「我們是巴黎」字樣的白色T恤亮相，將現場氣氛推上高潮。與PSG簽約兩年的美斯說：「過去一周對我來說非常特別，必須多謝在我來到巴黎後曾關顧我的人，這真的是不可思議。我非常高興和興奮，希望我們今年能一起享受，一起度過偉大的一年。」

PSG主帥普捷天奴表示，未知何時讓未恢復狀態的美斯上陣：「他上次比賽已是1個月前的美洲國家盃決賽。我們需循序漸進，也讓他有多時間了解新隊友。當他自覺在狀態時，便會『地標』。」回說今仗，亦有尼馬避戰的PSG，憑莫路伊卡迪、基利安麥巴比及達斯在拿開賽23分鐘內先後建功一度遙領，後者其後86分鐘助攻沙拉比亞，終助球隊以4：2擊退於53和64分鐘「士哥」的斯特拉斯堡。

此外，里爾主場以0：4慘負有丹麥隊前鋒多爾貝治梅開二度的尼斯。尼斯教練正是去季帶領里爾奪得法甲冠軍的哥迪亞。里爾兩輪共失7球，成為法甲史上最差開季的衛冕球隊。此外，據報里爾的葡萄牙隊中場連拿度辛捷士今日會做半月板手術，勢令他可能過檔利物浦的交易觸礁。

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