西甲開鑼︱皇馬大捷響頭炮 夏薩特稱腳傷已成過去 久保及武磊各上陣搶1分 (18:48)

皇家馬德里新兵阿拉巴今仗首次在西甲上陣和擔任左閘，中路防守則由拿祖費南迪斯及艾達米列達奧負責，前線有賓施馬、夏薩特和加里夫巴利攻堅，但上半場只能與艾拉維斯互交白卷。48分鐘，夏薩特接應右路地波傳中，第一時間以後腳乖巧交高波予賓施馬射入「窩利」；56分鐘，莫迪歷右路助攻拿祖費南迪斯領先2：0，賓施馬及雲尼斯奧斯祖利亞其後於62分鐘和補時階段各入一球，令於65分鐘破蛋的艾拉維斯主場以1：4慘敗。

夏薩特曾於今夏歐洲國家盃期間，透露職業賽生涯「足踝曾三度骨折，不會像10年前一樣」，卻在此役妙傳賓施馬得手，這名比利時隊翼鋒說：「我的足踝傷患已過去，已將它拋諸腦後。我享受與賓施馬合作，我們互相了解，與他並肩作戰是易事。我的比賽感覺很好，皇馬的目標是重奪西甲冠軍。」安察洛堤稱讚夏薩特的美妙助攻外，也盛讚賓施馬道：「只稱他是前鋒是不足夠的，他是一個非常完美的球員，比起5年前更出色。」33歲的賓施馬於89分鐘被調離場，而30歲夏薩特及32歲的加里夫巴利，則在66和68分鐘退下火線。

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另外，「升班馬」馬略卡主場打和貝迪斯的比賽中，皇馬借將久保建英於61分鐘後備上陣「地標」，惟這名早前助日本隊獲得東京奧運男足殿軍的球星，只曾觸球13次和有1次射門。值得一提的是，貝迪斯的40歲老將祖亞昆也在82分鐘披甲，亦是連續21季西甲上陣。另一重返西甲的球隊愛斯賓奴作客與奧沙辛拿互交白卷，愛斯賓奴的中國隊前鋒武磊今仗掛帥，於62分鐘被換走，他曾觸球13次，有兩次關鍵傳送但未曾叩關。

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