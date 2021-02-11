東京奧運｜英奪銀跑手否認服禁藥 意金牌飛人嘲英記者質疑 籲「先顧好自己」 (18:11)

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英國隊於8月6日上演的東奧男子4x100米接力跑，以0.01秒之差屈居意大利隊之後摘銀，但第二棒的烏查上周被田徑誠信委員會暫時停賽，表示在他的藥檢樣本發現兩種違禁藥物，烏查今日首度發聲明否認造假：「我不是騙子，我從沒亦從來不會服用違禁藥物，當我得知這消息時完全震驚。我熱愛這項運動，亦深知作為運動員與隊友的責任。」他續稱，會尊重整個調查程序，合適時機前都不會再作評論。英國廣播公司報道，烏查可以申請檢查他的樣本瓶B，若結果與驗出有問題的樣本瓶A不同，案件會轉介至國際體育仲裁法庭。

至於領意大利隊奪金的馬素積及斯，同時成為東奧百米男飛人。一名英國記者早前撰文重提舊事，指其前營養師曾提供可提升表現的物質。積及斯藉意大利電視台反擊指控，又冷嘲英媒早前的報道：「我犧牲了很多才有此成就，很想100％享受其中，這些言論不會影響我。整件事只令我一笑置之，看到有關烏查的調查後，只想說最好先了解自身情况，然後才去攻擊他人吧。」

烏查事件仍在調查當中，若英國隊被褫奪銀牌，摘銅的加拿大隊或獲遞補，蘇炳添領銜的中國隊或獲銅牌。

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