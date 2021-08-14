英超︱車路士大勝水晶宮 小將查洛巴英超「地標」建功 有望脫人球生涯 (23:57)

應屆歐聯冠軍車路士今晚（14日）展開主帥杜曹領軍的首個完整英超賽季，即以3：0大勝水晶宮。小將杜利奧查洛巴更在聯賽首戰遠射建功，連同上周中歐洲超級盃出色表現，極有可能獲留用。3支今夏易帥的球隊中，只有愛華頓3：1反勝修咸頓，可以全取3分。
重返車路士的前鋒盧卡古是役未列入車路士大軍名單，查洛巴則首次在英超上陣。大換血的水晶宮有阿仙奴名宿韋拉首次英超領軍，一改前帥鶴臣的戰術，堅持後場地面傳送卻極少運球至前場，半場未有射門，被車路士圍攻。馬高斯阿朗素的罰球及基斯甸普列錫的補射，助主隊半場輕鬆領前兩球。
22歲的查洛巴於58分鐘遠射中內柱破網，慶祝時一度落淚。報道指8歲加入車路士青訓的他，原本今仗後被第四度外借，恐步26歲兄長後麈。惟這名英格蘭小國腳上周歐超盃表現搶鏡，今仗賽前已令杜曹說「他驅使球會重新考慮組軍」。
力爭歐戰資格的愛華頓，今季換上宿敵利物浦的前帥賓尼迪斯執教，但賽前受球隊新冠病毒疫情困擾，有占士洛迪古斯、安祖高美斯等5將被隔離。另一中場基菲爾施古臣亦傳涉兒童色情罪行，剛延長保釋下未被列入比賽大軍。「拖肥」殘陣出擊下，因中堅米克堅尼失誤，被修咸頓新援阿當岩士唐先下一城，下半場靠李察利臣、杜哥利及卡維特利雲各入一球，反勝3：1。
狼隊則有養傷8個月的射手魯爾占美尼斯復出，但新帥般奴拿治與翼鋒法蘭斯高查卡奧的英超地標戰，最終作客0：1不敵李斯特城。「升班馬」屈福特憑前鋒艾曼紐丹尼斯一傳一射，爆冷3：2擊敗出4名新兵的阿士東維拉，但查洛巴兄長是役因病未能上陣。兩分鐘先開紀錄的般尼，則以1：2反負白禮頓。
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