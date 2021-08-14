東京殘奧｜揭幕倒數10天 港台公布直播詳情 蘇樺偉現身撐後輩 (17:37)

東京殘奧揭幕進入10天倒數，港隊田徑代表任國芬、羽毛球手朱文佳、陳浩源等，今日出席港台打氣大會。港台方面在活動上公布，12天內將直播不少於70小時，平均每天直播5小時，包括大部分港將參與的賽事，港台電視32亦會直播開幕及閉幕禮。香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會總幹事林俊英表示，港隊今屆有24名代表取得入場券，難言能否突破上屆2金2銀2銅的成績，但會以今屆東京奧運港將的成就為目標：「每屆都逃避不了這個問題，其實24個運動員能夠入圍，已等同奪得了獎牌，因為能贏出外圍賽都不容易，希望他們能睇齊健全運動員在東奧的成就。」

以蘇樺偉為題的電影近日上映，這個昔日殘奧冠軍名將亦有亮相，他以過來人身分勉勵後輩：「要不斷提自己永不放棄，堅持到底，就算會輸都要盡力，只要盡力就可以了。」港隊近一年半因疫情缺少比賽機會，隨即要迎來殘奧的最大舞台，田徑隊總教練葉頌華稱：「我們曾經在街上練了幾個月，一周4天、每天4小時般苦練，之後有田總（香港田徑總會）幫忙，讓我們參加比賽催谷狀態，可說是一方有難，八方支援。」港隊今屆派出24人出戰8個大項，一半運動員為殘奧「新丁」，連同幕後團隊組成64人大軍出征。

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